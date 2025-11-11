Към 14:00 ч. днес е отстранена аварията на тръбопровода във Варненското езеро, която възникна в следобедните часове на 9 ноември, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. От компанията-изпълнител на проекта са информирали, че е възстановена целостта на съоръжението и след технически изпитания то вече работи под напор, предаде кореспондентът на БТА във Варна Данаил Войков.

Нова авария на тръбата за отпадъчни води под Варненското езеро

В неделя операторът на канализационната помпена станция „Аспарухово“ съобщава за спад в налягането, а към 17:00 ч. за отсъствие на налягане в тръбопровода, което е индикатор за аварийната ситуация. В сутрешните часове вчера – 10 ноември, плавателният съд за аварийни дейности на „Хидроремонт ИГ“ е получил разрешение за обследване и към 10:00 ч. вече е установено местоположението на аварията.

Строежът на напорния тръбопровод за отпадъчни води на дъното на Варненското езеро е финансиран от държавата по споразумение от април 2024 година. Според администрацията в плащанията има сериозно забавяне, което пречи на фирмата да работи бързо. До приключването на проекта се разчита на временния тръбопровод. Както БТА информира, последният теч беше констатиран в края на юли. Тогава повредата бе отстранена много бързо.

Тръбопроводът беше поставен през 2011 година. През 2019 г. той аварира и предизвика сериозно замърсяване във Варненското езеро. През април 2024 г. държавата осигури 24 милиона лева за ремонта му. През август, на среща с медиите от фирмата изпълнител на проекта увериха, че в началото на 2025 г. ще приключи целият ремонт на тръбата. В началото на ноември обаче тръбата отново аварира. Няколко дни по-късно проблемът бе отстранен.

Редактор: Ина Григорова