Снимка: БГНЕС
Местната власт предприе аварийни мерки, включително назначаване на особен управител
България се намира в сложна ситуация, след като не получи санкционна отсрочка, за разлика от Германия и Унгария. В отговор местната власт предприе "аварийни действия", включващи забрана за износ на горива и приемането на закон за въвеждане на "особен управител" в рафинерията. Тези мерки идват на фона на прогнози за поскъпване на горивата, възможен недостиг и месечни загуби от 100 милиона лева заради спрения износ.
„Челюсти”: Първият бюджет в евро и споровете за разходите в него
Какво следва за българската икономика след санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"? Този въпрос обсъдиха в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS бившият енергиен министър Александър Николов и бившият зам.-министър на икономиката Милен Керемедчиев.
Целия разговор гледайте във видеото.
