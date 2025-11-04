Какви рискове крие Бюджет 2026, който е първият в евро за страната ни? Доколко добре са разпределени приходите и разходите? Как вдигането на осигуровките ще се отрази на джоба ни? Ще има ли дoстaтъчно пари за здравеопазване и социални разходи?

Мнения по тези въпроси в студиото на „Челюсти” по NOVA News сблъскаха председателят на ОС на АИКБ Васил Велев и главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Целия разговор гледайте във видеото.