Задържаха мъж за жесток побой над жена му, след който тя е с опасност за живота. Според разследването впоследствие той е избягал и се укрил в Добрич, съобщиха от ОД на МВР във Варна.

Сигналът за случилото се е бил подаден от едно от лечебните заведения във Варна. В лечебното заведение е била приета 56-годишна жена с опасност за живота от много наранявания – счупени ребра и перфорация на бял дроб, вследствие от нанесен ѝ побой. Тя била докарана до болницата от свои близки.

При разследването на случая полицаите установили, че жената е пребита от мъжа, с когото е в процес на развод. Мъжът е задържан. Срещу него е образувано досъдебно производство за нанасяне на тежка телесна повреда в условията на домашно насилие.

Редактор: Цветина Петкова