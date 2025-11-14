Репортерът на NOVA Вероника Димитрова беше отличена с голямата награда за телевизионна журналистика на Съюза на българските журналисти “Златно перо”.

Признанието е заради нейната последователна работа по значими обществени теми и силното въздействие на репортажите ѝ. След нейни разследвания се стигна до арести и законови промени, които подпомогнаха борбата с имотната мафия.

СЛЕД РАЗСЛЕДВАНЕ НА NOVA: ВКС отмени арбитражното решение за взимането на жилището на Янка Ушколова

Редактор: Ралица Атанасова