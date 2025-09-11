Върховният касационен съд окончателно отмени арбитражното решение на Софийския търговски арбитражен съд по казуса с апартамента на 90-годишната Янка Ушколова, съобщиха от пресцентъра на съда. С това решение жената запазва жилището си, а фирмата „Билд комфорт 18” е осъдена да заплати по сметка на ВКС 28 167,92 лв. държавна такса и разноски.

Това се случи след разследването на Вероника Димитрова за 90-годишната Янка Ушколова, която щеше да остане без дом след арбитражно решение.

Делото бе образувано по молба на Ушколова за отмяна на арбитражното решение, с което нейният наследодател – синът ѝ Иван, беше осъден да плати на дружеството 684 540,50 лв. неустойка по предварителен договор за покупко-продажба на имот. Въз основа на това решение Софийският градски съд издаде изпълнителен лист, по който бе образувано изпълнително дело.

Тричленен състав на ВКС постанови, че няма доказателства за валидно арбитражно споразумение. Арбитражният съд е приел, че има компетентност заради арбитражна клауза в предварителен договор, но пред ВКС не е представено нито арбитражното дело, нито самият договор. Освен това върховните съдии установиха, че страната не е била надлежно уведомена за арбитражното производство.

Казусът предизвика обществен отзвук и бе наречен символ на борбата срещу „имотната мафия“. Министърът на правосъдието Георги Георгиев тогава заяви, че случаят е дал тласък за цялостна реформа на Закона за арбитражите. „На 31 юли подписах указа за промените в присъствието на г-жа Ушколова. Тя беше доволна, че от нейния случай настъпиха промени, които ще възпират други опити за кражба и измама”, коментира Георгиев.

