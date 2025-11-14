Българската номинация за вписване на елемента „Гайди и гайдарско свирене в България – предаване на знания и умения“ получи зелена светлина за включване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО.

Гайдата е един от най-разпространените и обичани традиционни музикални инструменти в България. Тя присъства във фолклорната обредност – при сватби, нестинарство и други празници, и се използва за свирене на хоро, на трапеза, като съпровод на песни, както и като солов или ансамблов инструмент, се посочва в номинационното досие.

Традиционно уменията се предават в семейството и в местната общност – чрез наблюдение, слух и практика. Днес тази приемственост продължава чрез специализирани школи към читалища, музикални училища и университети. Изработването на гайдата, превърнало се в самостоятелен занаят, изисква продължително овладяване на специфични знания и умения, които и днес се предават от поколение на поколение.

Кандидатурата на България, подадена от Министерството на културата през 2024 г., е подготвена от екип експерти – доц. д-р Ангел Янков, Таня Марева, доц. д-р Наталия Рашкова с административното съдействието на Регионален исторически музей – Смолян. Успехът на кандидатурата не би бил възможен без активното участие на над 120 гайдари и гайдарски състави от цялата страна, както и подкрепата на общини, читалища и училища, в които се преподава свирене на гайда.

Номинацията е получила положително становище от Оценителната комисия на ЮНЕСКО. Окончателното решение ще бъде взето от Междуправителствения комитет на организацията, който ще заседава в Ню Делхи, Индия, в периода 8–13 декември 2025 г.

В оценката се подчертава, че елементът напълно отговаря на критериите за вписване в Представителния списък, препоръчва се неговото включване и се поздравява България за признаването на приноса на гайдарите и майсторите на гайдата при подготовката на номинационния файл.

Досието може да бъде разгледано ТУК .

Редактор: Ралица Атанасова