988 кражби на електроенергия са констатирани от ЕРМ „Запад” на територията на лизенционното дружество само за първите десет месеца на годината. 191 от тях са извършени от бизнес клиенти, а 797 - от битови потребители. Това отчетоха от дружеството по време на за развитието и инвестициите в електроразпределителната мрежа.

Кражбите на ток остават проблем, а немалка част от тях сега идват от стопански потребители. Затова 25 специализирани екипа са в готовност за извършване на изненадващи проверки, като за първите десет месеца са извършени повече от 102 000.

Нерегламентираните включвания от бизнес клиентите водят не само до претоварване на мрежата, но и до изкривяване на пазара. Претоварването на мрежата е проблем и сред някои битови потребители заради замяната на начините на отопление. Новите „крадци на ток” се оказват заводи, ресторанти и незаконни криптоферми. Един от последните такива примери е за кражба на ток на стойност над 1,3 млн. лева за два месеца от дейност по добив на биткойни.

„Фирмите често се оказват фантоми и няма кой да плати сметката”, обясняват от дружеството.

До 2030 г. всички клиенти на ЕРМ „Запад” - с умни електромери, отчитат на всеки 15 минути

До 2030 година всички клиенти на ЕРМ „Запад” трябва да бъдат оборудвани със смарт електромери, отчитащи потреблението на електроенергия на всеки 15 минути”, коментираха изпълнителният директор на дружеството Радослав Цветков и заместник-председателят на Управителния съвет Виктор Станчев.

Освен в полза на потребителите, умните електромери помагат и с информация за товаровия профил на даден клиент и подпомагат откриването именно на такива нерегламентирани включвания.

Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ "Запад"

Дружеството вече е стартирало подмяната на уредите, а до края на годината броят на абонатите с умни електромери трябва да достигне 1 млн. Средствата са от Модернизационния фонд - 29 млн. лева вече са инвестирани, а от дружеството алармират, че възстановяването на инвестицията от страна на Енергийното министерство все още не е направена.

Инвестициите

Обход на мрежата се прави преди всяка зима, тъй като именно паднали дървета са в основата на 95% от авариите през зимния сезон. Средната възраст на експлоатация на трасетата на средно напрежение е 40 години, но поне от 25 години няма инвестиции за изграждане на нови мрежи, тъй като определяните инвестиционни разходи не позволяват пълно реновиране. Одобрената инвестиционна програма за настоящата година от КЕВР е за малко над 117 млн. лева, а най-голямото перо в нея се оказват новите присъединявания, които за тази година са на стойност 81 млн. лева или 62,2% от цялата програма. 29 млн. лева пък са за внедряване на смарт електромерите. Така за поддръжка и техника остават едва 7 млн. лева.

„Въпреки одобрените от регулатора 117 млн. лева инвестиции, планираните до края на годината са над 175 млн. лева. Дори и така обаче те са крайно недостатъчни”, отчитат от дружеството.

ЕРМ „Запад” стопанисва 2200 електроповода, 60 от които се нуждаят от най-належащ ремонт. По думите на изпълнителния директор на дружеството Радослав Цветков за тях ще са необходими инвестиции от порядъка на 1 млрд. лева.

„Във Франция инвестицията в мрежата е 3570 евро на километър, в Испания – 2500, а в България – едва 300 евро", коментира Цветков.

Според анализ на Европейската комисия нуждата от инвестиции в електроразпределителните дружества в Съюза възлиза на колосалните 730 млрд. евро.

"Животът струва повече от лайковете" - кампания срещу рисковото поведение при заснемане на екстремни кадри

ЕРМ „Запад” провежда кампания под надслов "Животът струва повече от лайковете", насочена срещу опасната мода за селфита и екстремни видеа от елекрически стълбове и съоражения с високо напрежение, завладяла тинейджърите. Тя е в партньорство със Столичната община, БДЖ, ЕСО, болница "Пирогов" и редица други институции.

По думите на Станчев при приближаване на по-малко от 20 см от жица има опасност от волтова дъга, която, преминавайки през човешкото тяло и достигайки до сърцето, води до смърт. Рисковата мода крие и опасност от изгарания, а посланието е, че лайковете в социалите мрежи от подобни видеа изчезват, но последиците остават.