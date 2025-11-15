Учредителната конференция на новата политическа партия „Алианс за права и свободи“ (АПС) се състоя на 15 ноември в София. На събранието присъства и Ахмед Доган. Той беше почетен с оперативни функции.

Събранието беше открито от народния представител Танер Али, който заяви, че за него е „огромна чест и привилегия“ да даде начало на учредителното заседание. В словото си той определи момента като „исторически“ за учредителите, за общността и за страната.

Ахмед Доган обяви нов политически проект

Бяха определени четирима председатели, които ще отговарят за определени ресори. Това са Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков. Централното оперативно бюро ще се състои от 17 души, сред които и Доган.

По предложение на инициативния комитет за председател и водещ на учредителното заседание беше избран Севим Али, а за секретари – Юлиан Мустафа и Диана Панайотова. Гласуването премина единодушно – без „против“ и без „въздържали се“.

Припомняме, че в края на юли Ахмед Доган обяви в политическа декларация, че започва тримесечен преходен период за създаване на нова политическа формация, която ще е приемник на историческата мисия на "Движение за права и свободи" (ДПС).