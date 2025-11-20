Задържани са двама мъже за извършване на въоръжен грабеж над 15-годишно момче в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден около 20 часа снощи. По първоначални данни неизвестен мъж е заплашил младежа с пистолет и му е отнел телефона, след което е избягал. От полицията са организирали заградителни и издирвателни мероприятия. В хода на операцията е спрян лек автомобил, управляван от 29-годишен мъж без шофьорска книжка. Той е проверен за употреба на наркотични вещества, като тестът е дал положителен резултат за метамфетамин и амфетамин. Мъжът е задържан за 24 часа, предаде кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова.

Криминално проявен е обвинен в блудство с 82-годишна жена в Русенско

В автомобила е установен и пътник, чието описание съответства на издирвания за грабежа. При извършения обиск 26-годишният мъж, който е криминално проявен, доброволно предал пистолет и мобилен телефон – предмети от престъплението. Той също е задържан за 24 часа. Работата по изясняване и документиране на престъпната дейност продължава.

Още четирима мъже са задържани в Добрич в рамките на специализирана полицейска операция, след като при проверка у тях са открити наркотични вещества, реагиращи на метамфетамин, амфетамин и канабис. Те са съответно на 39, 41, 29 и 50 години. Те доброволно предали на полицаите наркотичните вещества. Образувани са бързи полицейски производства.

През юли от отдел „Статистически изследвания – Добрич“ на Териториалното статистическо бюро – Североизток към Националния статистически институт съобщиха, че през миналата година в детските педагогически стаи са регистрирани 25 пострадали от престъпления на възраст между осем и 17 години, от които 17 (68%) са момчета и осем (32%) – момичета. Малолетните пострадали са 32 процента, а непълнолетните – 68 на сто. Сред жертвите на престъпления най-много са пострадалите от кражби на имущество – 12 души (48%), следвани от тези с нанесени телесни повреди – трима (12%), и от грабежи – трима (12%).

Редактор: Мария Барабашка