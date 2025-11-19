Русенската районна прокуратура привлече като обвиняем 43-годишнен мъж за извършено блудство с 82-годишна жена от град Две могили, област Русе. Това съобщиха от прокуратурата.

Престъплението е извършено тази нощ в дома на жената. Според обвинението мъжът употребил сила, за да извърши блудствените действия. От прокуратурата информираха още, че задържаният е осъждан многократно. Преди година е изтърпял ефективна присъда от 20 години затвор за грабеж с убийство. Преди това бил осъждан за кражби и закани с убийство.

Осъдиха условно педофил, бил интимен със 7-годишно дете в продължение на 4 години

Възрастната жена живеела сама в дома си, където била нападната между 2:00 и 3:00 часа тази нощ. Тя е настанена за лечение в Университетската болница "Канев" в Русе.

По делото са извършени два огледа, разпитан е свидетел и е назначена съдебно-медицинска експертиза.

С постановление на наблюдаващия прокурор извършителят е задържан за срок до 72 часа, като предстои в съда срещу него да бъде внесено искане да бъде оставен за постоянно в ареста. Предвиденото наказание за това престъпление е от три до 10 години затвор.

Повдигнаха обвинение на мъж за блудство с 12-годишно момиче

Разследването по случая продължава под ръководството на Русенската районна прокуратура, предаде кореспондентът на БТА в града Мартин Пенев.

Редактор: Дарина Методиева