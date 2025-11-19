Снимка: iStock
Предвиденото наказание за това престъпление е от три до 10 години затвор
Русенската районна прокуратура привлече като обвиняем 43-годишнен мъж за извършено блудство с 82-годишна жена от град Две могили, област Русе. Това съобщиха от прокуратурата.
Престъплението е извършено тази нощ в дома на жената. Според обвинението мъжът употребил сила, за да извърши блудствените действия. От прокуратурата информираха още, че задържаният е осъждан многократно. Преди година е изтърпял ефективна присъда от 20 години затвор за грабеж с убийство. Преди това бил осъждан за кражби и закани с убийство.
Възрастната жена живеела сама в дома си, където била нападната между 2:00 и 3:00 часа тази нощ. Тя е настанена за лечение в Университетската болница "Канев" в Русе.
По делото са извършени два огледа, разпитан е свидетел и е назначена съдебно-медицинска експертиза.
С постановление на наблюдаващия прокурор извършителят е задържан за срок до 72 часа, като предстои в съда срещу него да бъде внесено искане да бъде оставен за постоянно в ареста. Предвиденото наказание за това престъпление е от три до 10 години затвор.
Разследването по случая продължава под ръководството на Русенската районна прокуратура, предаде кореспондентът на БТА в града Мартин Пенев.Редактор: Дарина Методиева
