За 5 дни Столичната полиция задържа 67 души при специализирана операция срещу разпространението на дрога. Сред арестуваните има както дилъри, така и клиенти. Образувани са 58 бързи и 7 досъдебни производства.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Криминалисти от сектор „Наркотици“ провели разследване след получена информация за мъж и жена, които живеели на семейни начала и разпространявали наркотични вещества. Проверени са адресите им в квартал „Дружба“ и във вилна зона „Симеоново“. Намерени и иззети са около 150 грама амфетамин, 15 грама кокаин и 10 грама марихуана и сумата от 4200 лева, над 1300 швейцарски франка и 5300 евро и две електронни везни.

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Кои са най-актуалните наркотици на пазара

При друг случай на 15 ноември служители на Шесто РУ спрели лек автомобил в района на бул. „Цар Освободител“. Полицаите извършили проверка на 26-годишен водач, който отказал да му бъде направен тест за наркотици. При личен обиск в него са открити и иззети различни по вид наркотици и сума пари. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

В хода на специализираната операция на 19 ноември служители на Трето РУ са задържали 37-годишен мъж, в който са намерени и иззети 24 дози различни наркотици. Малко по-рано същия ден полицаи от Седмо РУ задържали 19-годишен. В жилището му са намерени и иззети плик с марихуана, множество таблетки, два плика с вещество на прах и бучки. Двамата мъже са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Редактор: Габриела Павлова