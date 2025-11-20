Често гледаме на майчинството като пауза в кариерата. Но за много жени това може да се превърне в стратегически период за личностно развитие. В България майките получават 410 дни майчински отпуск, от които 135 дни са задължителни. Този дълъг период предлага уникална възможност - да бъде използван за учене - за нови умения, знания, нов език. Темата коментира Деяна Талева, преподавател по английски и предприемач, в студиото на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Майчинството в Европа: Колко дни се плащат в различните държави

Според нея на много жени по време на майчинство им липсва интелектуално стимулираща среда, затова започват да учат. Освен това има и желание, след връщане отново на работа, майката да постига нови успехи в кариерата си.

Според нея, ако например се учи английски един път седмично с преподавател и 3 часа допълнително през седмицата, за шест месеца може да бъдат постигнати успехи.

