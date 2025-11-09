С подготовката на бюджета за 2026 г. управляващите залагат вдигане на майчинските за отглеждане на дете през втората година. В миналото това плащане често оставаше замразено с години, след като отпадна правилото да е процент от минималната работна заплата. Отговорът на въпроса много или малко са днешните 780 лева всъщност зависи от това какво цели държавата - да улесни майките да останат у дома и да се радват на децата си по-дълго или да подпомогне връщането им на работа, за да може да използват потенциала си? На преден план излиза и друг въпрос - колко дълго трябва да е майчинството?

Съветът за съвместно управление предлага: 620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински

България е сред рекордьорите по продължителност на отпуска за отглеждане на дете в световен мащаб. В Европа има и други страни с три години майчинство като Унгария и Чехия например, но в повечето държави периода, в който майката остава у дома след раждането на детето е в пъти по-кратък.

През първата година у нас майката получава 90% от заплатата, върху която е плащала осигуровки. Максималния осигурителен праг обаче поставя граница, така че не може да вземе повече от 3375 лева. През втората година сумата е фиксирана - 780 лева, като планът е догодина да стане 900. Ако избере да гледа детето си и през третата година, тя няма да получава майчински, но пък позицията ѝ в службата се пази.

В Германия има няколко различни варианта, измежду които родителите могат да избират колко време да останат да си гледат децата. Там майчинството на практика е и бащинство.

Германия

14 месеца – двама родители – 65% от заплата

12 месеца – 1 родител – 65% от заплата

От 300 евро до 1800 евро

+ неплатен отпуск

Основният вариант е с продължителност 14 месеца, но при него и двамата родители участват в грижите за детето. Ако само единият поеме гледането на бебето, може да получава обезщетение 12 месеца. Основното родителско обезщетение е 65% от дохода преди раждането, но най-малко 300 евро на месец, а максималния праг е 1800 евро.

Ако майката или бащата, или пък и двамата, се върнат да работят на непълен работен ден, то срокът на майчинството може да достигне 36 месеца. Реално обаче общата сумата, която ще получат, ще е същата като при основния модел - разпределена на по-малки плащания.

А ако може да си позволи да не получава никакви пари, то майката или бащата могат да останат вкъщи до 3-ата година на детето.

Цветелина и съпругът й избират основния модел.

„12 месеца майката плюс до 2 месеца бащата. Върнах се декември месец по време на майчинство, като работех 30 часа на седмица. Започнах всъщност на 25, първите 2-3 месеца и после вдигнах на 30, което е почти максимума, който ти е разрешен по закон да работиш по време на майчинство”, обясни Цветелина Баджева, която живее в Мюнхен. За времето, в което работи по 30 часа седмично, Цветелина не получава обезщетение от държавата.

„Това беше минусът на нашия план де фактo. За тези месеци трябваше предварително да си използваме спестяванията", обяснява Цветелина.



Във Франция продължителността на майчинството зависи от броя на децата. Това е и една от държавите в Европа с най-кратко майчинство.

Франция

1 -во дете - 16 седмици – 665 евро на седмица

2-ро дете - 16 седмици – 665 евро на седмица

3-то дете - 26 седмици – 665 евро на седмица

+ неплатен отпуск



За първо и второ дете срокът е 16 седмици, като тук се включват и 6 седмици преди раждането. Реално майката трябва да се върне на работа когато бебето е на 10 седмици. За трето дете срокът на майчинство е малко по-дълъг. За този период максималната сума, която може да се получава е 665 евро на седмица, както също е обвързана с дохода преди раждането. След този срок майките имат право на неплатен отпуск – той е различен за различните компании. Големият проблем е как да намерят място на 10-месечно бебе в яслите, които приемат пеленачета. Ан Рокет е майка на 3 деца и избира да спре да работи, за да се посвети на майчинството



„В ясла е ужасно трудно да намериш място. Общо взето ти намират място, когато детето вече тръгне на училище. Имаш опция да си намериш професионална детегледачка, но тя излиза скъпо. Често жените във Франция, особено в по-малките населени места, спират да работят, докато детето им не навърши 3 и не тръгне на училище. И все пак, това зависи от региона. В Париж например се случва по-рядко. Имам сестра, адвокат, която се върна на работа три седмици след като роди, но защото има добре платена работа и може да си позволи бавачка у дома", обяснява Ан.

Великобритания



Макар Великобритания да се нарежда сред държавите с по-продължително майчинство, в момента се обсъжда как обезщетенията на родителите да бъдат увеличени.

39 седмици

6 седмици – 90% от заплатата

33 седмици – 187.18 паунда (знак)



Платеното майчинството там е 52 седмици, като само в първите 6 се получава 90% от заплатата, на която майките са се осигурявали. През останалите седмици максимумът е 187 паунда на седмица. Хиляди са подписали петиция към правителството с настояване за увеличение на тези средства, тъй като сметките показват, че на час майките получават под минималната надница за работник.



„В момента законоустановеното обезщетение за майчинство след първите 6 седмици се равнява на едва 4,99 паунда на час. В сравнение с националната минимална заплата от 12,21 паунда на час това е с 55% по-ниско от дохода, който законът определя като минимално необходим за живот. Трудно е да се оправдае наличието на минимален доход за работа, но не и за грижи за новородени. И семействата наистина усещат тази разлика в джоба си”, обясни Джейкъп Колиър.



Заради ниското обезщетение след първите седмици, майките се принуждават бързо да се трудят дистанционно от вкъщи. Британското правителство обаче не е склонно да увеличава размера на майчинството, нито неговата продължителност, тъй като смята, че прекаленото заседяване на жените у дома ги лишава от кариерно развитие. Властите предпочитат да инвестират в изграждането на ясли, тъй като в момента голяма част от новородените успяват да се класират за безплатна детска градина чак след 3 годишна възраст.