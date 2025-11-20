Близо 120 млн. евро са предвидените в бюджета за 2026 г. средства за финансиране на неправителствения сектор. Това стана ясно на днешното заседание на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), който заседава днес и обсъди предложения от Министерския съвет Закон за държавния бюджет за 2026 г. Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на СРГО, посочи, че увеличението е с близо 2,5 млн. евро.

Предвидените средства в Закона за държавния бюджет за 2026 г. са около 120 млн. евро, като директни трансфери от първостепенни разпоредители с бюджет към юридически лица с нестопанска цел.

Покачването спрямо 2025 г. е с малко над 2,5 млн. евро и се отразява най-вече в бюджетите на Министерство на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, уточни Зафиров.

Приблизително един милион евро са предвидени за финансиране на обществено значими проекти по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Председателят на СРГО Атанас Зафиров отбеляза, че увеличението по програмите на Министерство на младежта и спорта са изключително полезни и апелира спортните клубове да кандидатстват.

„Всяко едно увеличение на бюджета за тези програми трябва да го приветстваме“, каза още той.

Участниците в днешното заседание одобриха поименния състав на работна група за определяне на приоритетите за финансиране за изработване на правила и процедури за разпределение на средствата за насърчаване на финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност и обсъдиха възможности за развитие на комуникационни канали на СРГО.

