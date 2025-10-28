-
Вицепремиерът заяви, че в сряда ще бъде определен периодът, през който ще се извършва ротацията на председателя на НС
Днес взехме решение за въвеждане на ротация на председателя на Народното събрание. Утре ще уточним и през какъв период ще се извършва. Това заяви пред журналисти вицепремиерът Атанас Зафиров.
Той коментира и темата за бюджета за следващата година, като подчерта, че са проведени много разговори, ясни са позициите на участниците в съвместното управление, намерени са пресечни точки и всички срокове ще бъдат спазени.
„Предложенията за промяна в данъците и осигуровките трябва да минат през Съвета за съвместно управление. Става дума за швейцарското правило, минималната работна заплата и това най-уязвимите слоеве в страната да не пострадат. През последните месеци намерихме пари за хората в нужда. В социалната сфера всичко върви нормално”, заяви социалният министър Борислав Гуцанов.
Атанас Атанасов: "БСП-Обединена левица" подкрепя увеличаването на данъците
Той посочи, че е подписал решението минималната работна заплата да бъде 1213 лв. И допълни, че всеки ден се водят разговори за бюджета и въпреки сложната обстановка няма напрежение - просто "нещата трябва да бъдат изпипани”.Редактор: Цветина Петрова
