Бизнесдамата Тася Тасова знае как да превръща предизвикателствата в сила, a инвестициите в музиката. Тя пее в Академичен хор „Българска хорова капела Георги Робев“ и непрекъснато провокира себе си да учи нови неща. В рубриката „Предизвиквам те…” в предаването "Социална мрежа" тя показа уменията си – от бързи реакции и логическо мислене до създаване на изкуство.

Целия разговор гледайте във видеото.