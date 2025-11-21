-
Преди Коледа: Крампус провери дали децата в Словения са послушни (ВИДЕО)
-
Храмовият празник на „Свети Александър Невски“ се отбелязва днес
-
Пари, подаръци, празненство: Kакви бонуси да очакват работещите за Коледа?
-
Спортни новини (23.11.2025 - обедна)
-
Делегации на САЩ, ЕС и Киев ще се срещнат в Женева, за да обсъдят плана на Тръмп за мир в Укрйна
-
Ецио Гавацени за „сафаритата с хора“: Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по цивилни, включително деца
-
"Нищо лично": 97-годишният бай Сандо, който над половин век асфалтира пътища
Бизнесдамата показа своите умения - бързи реакции, логическо мислене и създаване на изкуство
Бизнесдамата Тася Тасова знае как да превръща предизвикателствата в сила, a инвестициите в музиката. Тя пее в Академичен хор „Българска хорова капела Георги Робев“ и непрекъснато провокира себе си да учи нови неща. В рубриката „Предизвиквам те…” в предаването "Социална мрежа" тя показа уменията си – от бързи реакции и логическо мислене до създаване на изкуство.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни