Силен дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански. По данни на метеорологичната станция в града за последното денонощие са паднали над 90 литра на квадратен метър. Службите са реагирали на повече от 20 сигнала.

В Разлог река Язо преля и наводни централни улици. В събота сутрин обаче тя отново е в коритото си и няма опасност за гражданите и техните домове.

В петричкото село Рупите ситуацията започва да се нормализира. Дъждовете почти навсякъде в Благоевградска област спряха. Няма пострадали хора. Но на места инфраструктурата се нуждае от ремонт. Реките повишиха нивата си застрашително. Но там, където преляха -не причиниха сериозни щети.

„Беше много силен дъждът. И на етапи – вали, спре, вали, спре. Беше страшно - с гръмотевици и светкавици”, разказа жена от града.

В много къщи в селата в Петричко водата е заляла приземните етажи и мазета.

В село Старчево щетите са основно по инфраструктурата. „Придойде и дерето. Имаме зона за отдих с една много стара чешма, на която може би около 1 метър затлачване се е получило. Но ще се стремим да я изчистим”, заяви Георги Кузманов, кмет на село Старчево.

В село Рупите обилният дъжд причини наводнения в дворове. Улиците са потънали в кал. През целия ден багер разчистваше пътя между Старчево и Първомай.

На много места придошли дерета довлякоха кал по асфалта. В Разлог река Язо излезе от коритото си в късните часове в петък.

„Беше малко излязла в частта на мостовете. Но тя е с плитък канал и там просто няма как да направим нещо в момента по този въпрос. Тя беше почистена”, заяви Красимир Герчев, кмет на Разлог.

Придошли са водите и на река Глазне в Банско. Засега обаче опасност от преливане няма.