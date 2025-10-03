Община Царево издаде препоръки към гражданите в региона. Местната власт посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за последните пет часа са паднали 200 л кв./м.

Кризисен щаб ще заседава дали да бъде обявено бедствено или частично бедствено положение. „Ситуацията е критична, но няма място за паника. Няма застрашени хора и откъснати населени места”, каза в ефира на „Здравей, България” кметът Марин Киров. Имало е моменти, в които домакинства са останали без електричество, но повредите се отстраняват.

Движението по ул. „Михаил Герджиков” се преустановява до нормализиране на обстановката. Обходна артерия до тогава е ул. „Бузлуджа”.

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев. „Не предприемайте пътуване от и към тази посока, докато бъде направен обстоен оглед. Призоваваме да не се предприемат пътувания и от и до с.о. Арапя и к-г Нестинарка”, препоръчват от Община Царево.