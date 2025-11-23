-
Двамата вече имат предишни колаборации
Те са проверена и очаквано добра комбинация – две песни с над 25 милиона гледания само в YouTube. Наскоро Тита и Боро Първи издадоха и трета песен - "Жесток", която е готова да подобри всички рекорди.
"Доста време е минало от последната ни песен. „Вивалди“ снимахме заедно точно по време на пандемията. И си казахме – вече минаха 4–5 години, време е да направим нещо ново. Плюс това работата с Тита е много лесна", заяви в "Събуди се" Боро Първи.
Тита - отново на сцена и отново провокира с песен
Тита сподели, че двамата изпълнители се познават от доста дълго време. "Със сигурност Криско е виновникът за нашето запознанство. И двамата бяхме негови артисти. С годините сме имали различни проекти – дори маратонки за обща колекция. Така се заформи едно добро приятелство и сега му берем плодовете", подчера певицата.
Боро Първи подчерта, че за новата песен "чувах Тита и исках много тя да я изпее". "Тя много я хареса и нещата се случиха бързо – от записа до излизането може би мина не повече от месец", обясни създаването на парчето той.
Целия разговор гледайте във видеото.
