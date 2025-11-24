В центъра на София за пореден път с исканията си застават младите медици, към които се присъединяват и други здравни работници. Скандиранията им вече са в посока оставка на здравния министър доц. Силви Кирилов. Недоволството им назрява дни преди да бъде приет на второ четене законопроектът за парите на Здравната каса.

Снимка: Алис Дамянова, NOVA

Специализантите за пореден път поставят няколко фокуса, които не са само от финансов характер. А именно - прозрачност при конкурсите за специализация в лечебните заведения, както и цялостна реформа, която да гарантира правата им да работят достойно у нас.

Промени искат в начина на заплащане на нощен труд, извънредни часове, както и при придобиване на допълнителни квалификации. Също така те искат проблемът с възнагражденията да бъде уреден не само за 2026 година с еднократното отпускане на 260 милиона евро, каквито са заложени в проекта за бюджета на Здравната каса.

Снимка: Алис Дамянова, NOVA

Притеснението им е че все още не е ясно как ще бъдат разпределени тези пари и дали реално ще достигнат до тях, но и също, че в текстовете сега са записани точни суми на възнаграждения, а не проценти от средната заплата. Искане, зад което застават и други работещи в Здравеопазването. А срокът за подаване на предложение за редакции на текстовете изтича днес.

“Смятам, че изобщо не се вслушват в нас. Ние искаме реални реформи. В момента нямам надежда, че ще можем да се развиваме у нас. Министерството на здравеопазването променя наредба за международните студенти. В нея пише, че те ще бъдат допускани до държавните изпити след 4 курс, нас защо не ни допускат? Сериозно ли мислите, че те ще си търсят кариерното развитие тук?”, попита Василена-Киара Димитрова от Инициативния комитет “Бъдеще в България”.

Снимка: Алис Дамянова, NOVA