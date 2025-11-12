Снимка: Георги Димитров
„Великите древни цивилизации на Америка“: Проф. Николай Овчаров разкрива света на маи, ацтеки и инки
Клипът с кортежа на НСО: Кой наруши правилата и какво казва законът?
Демократите публикуваха имейл, в който Епстийн твърди, че Тръмп "е прекарал часове" с една от жертвите на финансиста
"Докато смъртта ни раздели": Когато символът на любовта и надеждата се превръща в символ на съпротива
Започва налагането на санкции срещу търговци за необосновано покачване на цените
За по-чист въздух: Забрана за влизане на автомобили в центъра на София през зимните месеци
Демонстрациите са срещу и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов и за промени във възнагражденията в здравния сектор
От инициативата „Правосъдие за всеки” излизат отново на протест днес пред Съдебната палата в София. Към акцията се присъединяват и младите лекари и медици от инициативата „Бъдеще в България", както и членовете на Обществения съвет за изграждане на национална детска болница, който подаде оставка.
Снимка: Георги Димитров
Демонстрантите блокираха бул. "Витоша".
Протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставките на Борислав Сарафов и Антон Славчев
Отново протестите са срещу и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Различното днес е, че този път се присъединяват и младите медици, които пък настояват за промени във възнагражденията в здравния сектор.
Снимка: Георги Димитров
Ситуацията пред Съдебната палата е спокойна, а протестът протича мирно. От „Правосъдие за всеки" говорят за овладяване на съдебната система. Според тях политически дела заместват независимото правосъдие, а също и че се готви бюджет на дълговете и свръхдефиците.
