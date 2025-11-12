От инициативата „Правосъдие за всеки” излизат отново на протест днес пред Съдебната палата в София. Към акцията се присъединяват и младите лекари и медици от инициативата „Бъдеще в България", както и членовете на Обществения съвет за изграждане на национална детска болница, който подаде оставка.

Снимка: Георги Димитров

Демонстрантите блокираха бул. "Витоша".

Протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставките на Борислав Сарафов и Антон Славчев

Отново протестите са срещу и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Различното днес е, че този път се присъединяват и младите медици, които пък настояват за промени във възнагражденията в здравния сектор.

Снимка: Георги Димитров

Ситуацията пред Съдебната палата е спокойна, а протестът протича мирно. От „Правосъдие за всеки" говорят за овладяване на съдебната система. Според тях политически дела заместват независимото правосъдие, а също и че се готви бюджет на дълговете и свръхдефиците.