Пореден протест на инициативата "Правосъдие за всеки". Организаторите се обявяват за отстраняването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и срещу оставането на този състав на Висшия съдебен съвет.

Освен традиционното недоволство срещу овладяната според организаторите съдебна система от "Правосъдие за всеки" се обявяват и срещу публично оповестените възнаграждения във Висшия съдебен съвет. Хората, събрали се пред Съдебната палата, казват "не" на високите заплати на кадровиците докато за младите лекари няма средства в бюджета.

По техните думи протестът няма да свали правителството и няма да доведе до оставките на Сарафов и на Антон Славчев като шеф на Антикорупционната комисия, но ще покаже, че има гражданско общество, което е готово да се бори за държавата.

Заради протеста движението пред Съдебната палата е спряно.