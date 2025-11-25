На фона на протестите и недоволството срещу Бюджет 2026 - какви са настроенията на българите към основните политически играчи? Темата в предаването „Твоят ден” по NOVA News коментираха социологът Елена Дариева и политологът Любомир Стефанов.

"Цялата седмица е протестна. Не е само утрешният ден, когато предстои бюджетът да влезе окончателно в комисия преди второто гласуване. В понеделник вече имаше организирани протести включително на младите лекари. Това, което веднага прави впечатление, е че очевидно съществува сериозен проблем с философията на този бюджет. Рядко сме виждали бюджетно предложение, което да възпалява еднакво и работодателите, и синдикатите, и други обществени групи – включително заети в държавната администрация", коментира Дариева.

По думите ѝ "очевидно има много сериозни проблеми с парите на държавата". "На този фон управляващите показват, че не са особено склонни на големи отстъпки. И ако има някакви отстъпки, те по-скоро ще бъдат символични – от типа: да се откажем от този софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, който наистина възмути всички. Тоест управляващите демонстрират единодействие и единомислие, а в същото време различни социални групи са недоволни", обясни тя.

Според нея този сблъсък поражда опасения, че може да се стигне до радикализация. "Но горещите глави са най-опасни за един протест, защото българското общество не харесва агресията и ескалацията. И ако се стигне до радикализация, управляващите ще се възползват от това и отново ще извлекат дивиденти", категорична е тя.

Може ли бюджетът да предизвика сериозни политически трусове

На въпрос може ли протестите във вторник да бъдат основа, която в някакъв момент да доведе до процес на дестабилизация на мнозинството и изненада ли е, че Румен Радев допуска радикализация на протестите Стефанов коментира: "Ще го кажа просто: "Гладна кокошка просо сънува". Не става тази работа така. Ако иска някой друг да му свърши работата, която той не свърши преди две години и половина – съжалявам, но не е този начинът да говориш като държавен глава. Има друг начин. Какво значи „процесът да се радикализира“? Ако имат данни – да ги предадат на МВР, за да не се радикализира процесът. Не искаме вандалски прояви. Българинът не обича хулигани по улиците, които палят, горят и пръскат със спрей. Друг е въпросът, че тези неща все още имат място в протестния репертоар".

Той обясни, че протестът няма да стане масов по една напълно проста причина. "Докато сте една партия отпред и си играете с разни фигури от градския пейзаж и градския фолклор – много други хора не ги харесват тези неща. И очевидно са повече, отколкото тези, които ги харесват. В София може да се създава впечатление, че това е „нещо“. В България – която отдавна знаем, че не е София – това не е така. И Асен Василев, ако се чуди защо няма половин милион на протеста на ПП–ДБ – аз мога да му отговоря защо: на всеки двама, които го харесват, 10 или 15 не го харесват. Няма как да стане. Не си знаят мястото, не знаят кога да се дръпнат и се опитват да „яздят“ нещо, което не може да бъде тяхно", подчерта той.

И допълни: "Каузата и смисълът на протестите са важни и централни в обществото".

"Според мен протест, който може да „взриви“ държавата, е протестът на работодателите по една много проста причина - в България сме забравили кой плаща заплатите. Ако работодателите кажат: „Бюджетът ви е прекрасен, но понеже всички казвате, че можел да бъде по-добър, но нямало как – ние ще ви кажем какво ще направим. До май месец изнасяме бизнеса си оттук и оставяме 75 хиляди души без работа. Оправяйте се“. И всичко свършва преди да е започнало", посочи Стефанов.

Дариева подчерта, че това, което никой не казва е, че в национален план делът на българите, които казват, че са участвали в граждански протести и демонстрации през последните години е 18–19%. "Една пета от гражданите. Но този дял в столицата е по-голям. В областните и малките градове е два пъти по-нисък – там е всеки десети. Това означава, че трудно може да се стигне до масови протести. Но ако се реализира опасността, за която говори господин Стефанов – ако работодателите решат да прибегнат до такива мерки - има вероятност да се стигне до недоволство на широка база", изрази мнение тя.

