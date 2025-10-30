Все още няма насрочен Тристранен съвет за обсъждане на проектобюджета за 2026 г. Това заяви политологът доц. Петър Чолаков в ефира на предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. По думите му в момента текат „политически пазарлъци" и „тестване“ на обществените реакции спрямо различни числа и параметри, които се споменават в публичното пространство.

„Това са пазарлъци – искат да видят как различните групи в обществото ще реагират на числата, които се съобщават“, коментира Чолаков.

„Мисля, че ще има по-щедри плащания за пенсионерите, защото иначе рискуват социално напрежение“, допълни политологът.

В очакване на бюджет 2026: Опозицията - с остри критики към ясните параметри (ОБЗОР)

Чолаков прогнозира, че макар да не може да бъде категоричен, бюджетът ще бъде максимално гъвкав, за да позволи на управляващите да реагират на икономическите и социалните предизвикателства.

По отношение на вътрешнополитическата динамика, доц. Чолаков заяви, че ГЕРБ и "ДПС – Ново начало" са партиите, които в действителност диктуват процесите в управляващата коалиция.

„ИТН и БСП са помощни колела в управлението“, коментира той.

Политологът изрази мнение, че въпреки сътресенията около бюджета, коалицията няма да се разпадне, а предсрочни избори не се очакват.

„Не мисля, че ще има предсрочни избори. Възможна е обаче смяна на министри – Борисов загатна ясно за това. Една такава фигура е Даниел Митов“, посочи Чолаков.

Доц. Чолаков засегна и ролята на президента Румен Радев, който според него отдавна не е безпартийна фигура.

„Президентът вече е на политическия терен. Той има активно участие в българския политически живот“, заяви политологът.

