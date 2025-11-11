Минаването на бюджета през парламента и вотовете на доверие или недоверие показват най-съществената подкрепа за правителството. Между партньорите в управлението бюджетът вече е договорен. Той е такъв, тъй като е резултат от коалиционните договорености. Оттам – нататък следват външните разговори с работодатели, синдикати, опозицията. Но премиерът Желязков се държи все по-стегнато. Той обясни, че ако се правят реформи, те ще бъдат бавни и постепенни. В контекста на влизането в еврозоната не трябва да има реформи, които ще събудят социално напрежение. Това каза политологът Цветанка Андреева в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Политологът Георги Проданов не смята, че бизнесът има инструменти, с които да тръгне срещу правителството заради държавната план-сметка. По негови думи големият проблем на този бюджет е, че е предложен от управляващата коалиция, при това късно. „Архитектите на бюджета са същите, които правеха постните план-сметки на държавата преди това”, каза той. Проданов изрази позиция, че нито гражданите, нито бизнесът смятат, че допълнителните данъци ще отидат по предназначение.

Калфин: В бюджета за 2026 г. не се виждат големи реформи

Андреева коментира, че не правителството дава заплатите в една държава, а икономиката, затова кабинетът трябва да се грижи за бизнес средата.

Проданов каза, че сериозни трусове в страната може да има, ако се появи политически дисбаланс – например, нови избори.

Казусът "Лукойл"

Проданов смята, че петрол и дизел ще има, въпросът е на каква цена. Това е и информацията, от която имат нужда хората. По негови думи в България има компании, които стоят извън законодателството и такъв е случаят с „Лукойл”, като даде пример за това, че рафинерията дълго време не е плащала данъци.

Какво ще се случи у нас след влизането в сила на американските санкции срещу "Лукойл"

Андреева е на мнение, че по казуса с "Лукойл" има много силни форсмажорни обстоятелства, които в геополитическата динамика ще се появяват и могат да бъдат дестабилизиращи за страната. Тя обаче изрази надежда, че държавата ще се справи с този проблем.

