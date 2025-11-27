От над 400 проверки за незаконно строителство в коритата на реки и дерета в цялата страна, при 370 са установени нарушения на Закона за устройство на територията и Закона за водите. Тези данни коментира началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) Лиляна Петрова в студиото на „Пресечна точка“.

По думите ѝ това са първоначални резултати, тъй като инспекциите продължават. „Проверките показват натрупване на проблеми през годините, които, за съжаление, водят до последици като тези, които видяхме в Елените“, коментира Петрова.

По време на проверките контролните органи са се натъкнали на случай от 2013 г. – промяна в подробния устройствен план на село Дебрен, община Гърмен, при която коритото на реката е било разделено на осем парцела, предвидени за застрояване.

„Бяха изградени две сгради и въпреки заповедта за премахването им от 2020 г., издадена от кмета на общината, тези сгради все още стоят там. Те буквално са кацнали върху самата река“, заяви началникът на ДНСК. Според нея собственикът е този, който е длъжен да изпълни заповедта за премахване.

Петрова потвърди, че прокуратурата е сигнализирана за издадени строителни книжа, за които се твърди, че били в нарушение на законовите разпоредби. „Горещо се надявам някой да понесе отговорността за трагедията и смъртта на четирима души“, заяви тя.

Началникът на ДНСК съобщи, че дирекцията предлага промени в Закона за водите, които да ограничат възможностите за застрояване в рискови зони и да улеснят прилагането на контролни мерки.

