Вчера поискахме този брутален бюджет да бъде оттеглен. Мандатоносителят се съгласи с нас, направи изявление. Днес разбираме, че започват да шикалкавят. Или оттеглят бюджета, или повече да не ни търсят изцяло в тази история. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Демократична България" ген. Атанас Атанасов.

Той припомни, че съгласно правилника за организацията и за Народното събрание, вносителят на законопроекта за бюджета трябва да го оттегли. Те в 10 часа се събират, не знам какво ще измислят, но единственият начин е да го оттеглят този бюджет, да се мине по законовата процедура - и да го внесат за първо четене в парламента", подчерта Атанасов.

Асен Василев: Целият бюджет трябва да бъде преработен

Но според председателят на ПП Асен Василев, за да се промени този бюджет, трябва да се промени тригодишната прогноза, която като мотиви е над 200 страници. "Трябва да се промени това, което се прогнозира за предиода 2027–2028 година. Трябва да се променят основни параметри в приходната част. Тъй като и от Европа ни казаха, че приходите, които са заложени в бюджета като цяло, и не говорим само за държавния бюджет — не отговарят на реалността и на това, което ще бъде събрано. Така че - „на коляно“ да се правят такива големи промени в бюджета е невъзможно и няма смисъл", категоричен е Василев.

И подчерта правилния начин - бюджетът да бъде изтеглен, да се направи тригодишната прогноза, тя да се обсъди в Тристранния съвет и бюджетът да влезе в парламента. Той посочи, че е напълно възможно тази финансова рамка да бъде приета до Нова година. "Ще работим между Коледа и Нова година, няма проблем. Парламентът е като всички български граждани — работи. Но нека да се организират, а не да се опитват да правят всякакви импровизации. В момента правилното е да се изтегли бюджетът и да се внесе нова макрорамка", заяви той.

Асен Василев: Действията на Киселова са доста непремерени

По думите му, ако "грешната философия в бюджета" не бъде изчистена и той не бъде преработен - ще има нови протести.

На въпрос откъде ще дойдат парите за пенсиите Василев заяви: "Трябва да ги предложи финансовият министър. Ако е финансов министър наистина. Ако не може да се справи с тази работа, нека да освободи поста".

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ посочи, че големият въпрос е дали наистина ще бъде изтеглен бюджетът. "Ако това не се случи - г-н Василев каза какво следва".

