С понижението на температурите привечер в събота, в отделни точки на Западна България ще падне символичен снеговалеж на по-малка надморска височина. Оперативните прогнози допускат по-голяма вероятност това да се случи в областите София, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч и Пазарджик. Извън планинските райони не се очаква натрупване на снежна покривка.

Снегът може да причини опасности по пътищата в засегнатите области - понижена видимост и хлъзгава пътна настилка. Желателно е шофьорите с неподготвени автомобили да избягват пътуване в по-късните часове в събота и през нощта срещу неделя.

По-значителни количества валежи за денонощието ще паднат в областите от двете страни на Централния Балкан, както и в най-южните части на Родопите. В отделни точки са възможни над 50-60 литра на квадратен метър с риск от активиране на свлачища, разливи по реки и наводнения.

В неделя валежите бързо ще намаляват и ще спират. Облачността ще се разкъсва, по-съществено привечер.

Почивните дни ще останат прохладни. Дневните температури в събота ще са от 5-6 градуса в Северозападна до към 12-13 в Югоизточна България и край морето. Неделята се очертава с градус-два по-студена.

В понеделник започва метеорологичната зима. Поне до 4 декември валежи няма да има. Сутрините ще са мразовити с температури около и малко под нулата. Ще има условия за мъгли. Следобедите - с динамична облачност и периодични слънчеви разкъсвания. Дневни температури - между 8 и 13 градуса с по-високи стойности в Южна и Източна България.

Ранните прогнози очертават следваща валежна обстановка около Никулден. Процесите ще се развият между 5 и 8 декември с валежи от дъжд. Сняг ще падне по планините на Западна България. Температурите леко ще се повишат до интервала 10-15 градуса и ще останат над обичайните за декември.