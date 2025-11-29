Снимка: БТА
Борисов уточни, че от опозицията са му потърсили сметка за все още неслучилото се на практика изтегляне на бюджета
Ако правителството падне, ще настане хаос. Това смята лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той говори пред младежката организация на партията в Разлог. Темата за бюджета беше основна.
По думите на Борисов стана ясно, че за съдбата на бюджета и неговото евентуално изтегляне се чака срещата във вторник със синдикатите и работодателите. Борисов уточни, че от опозицията са му потърсили сметка за все още неслучилото се на практика изтегляне на бюджета, като са извадили думи и термини от контекста.
Борисов коментира и срещата си с Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента с думите „Аз много исках някой от тях да ме пипне”.
Борисов обясни как е протекла комуникацията вътре в партията за изтеглянето на бюджета: „Аз казах: „Изтеглете бюджета”. Желязков каза: „Не можем да го изтеглим вече ние в Министерския съвет, това трябва да стане с решение на Народното събрание”. Делян Добрев каза така: „Ако замразим действията на бюджетната комисия, ако във вторник правителството се разбере със синдикати и работодатели, ние се разберем с другите три партии, може да се внесе в бюджетна комисия с допълнителен доклад, приема се от бюджетна комисия, влиза в залата и между първо и второ четене, на второ четене се приема и се включваме до Нова година като тайминг. И Горанов тогава каза: „Но имай предвид, че ако до сряда не се разберем, трябва да подготвим удължителен бюджет, защото от 1 януари има системи, които ще спрат”, преразказа Борисов.
Лидерът на ГЕРБ заяви, че ако правителството падне, в държавата ще настане хаос: „Мигновен хаос, мигновен. Цените ще отидат в небесата, защото няма този контрол, който в момента се налага“, каза Борисов.
Той коментира и кризата с боклука в София. „Пак си е мръсна София, но вече не се говори, докарал си фирма, и като ги хванахме, няма мутри, няма нищо, но пак си мръсно“. Борисов коментира и вдигането на цените за зоните за паркиране в София: „Когато вдигаш цените и бъркаш в джобовете на софиянци и си от ПП, това се нарича реформа, ако вдигаш с 1% осигуровката, това е грабеж“, каза Борисов, цитиран от БГНЕС.
„Не ме е срам да съм до тези кметове от други партии, които са си свършили работата. Като гледат историята тези демократи на най-овластения си човек в момента дали това ще е основата за разговори, не с мен и ГЕРБ, а с т.нар. дясноцентристка общност, да видим дали това на тях им харесва и това, което десетилетия ни обясняваха, че ако някой е бил в ДС, не трябва да е на никакъв ръководен пост", заяви Борисов. „Ние махахме хора от постове, следователи, които са били в ДС, за да им се доказваме. Когато се каже ВКР трудно човек може да си представи за каква мракобесна служба с какви щети за маса българи става въпрос. Служба, която ако някой застреля някого на границата, се награждаваха с ордени. Историята трябва да се помни, защото техните внуци и деца действат с методите на провокациите на ДС", каза още Борисов.
