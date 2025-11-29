-
В Бургас дами бягаха на 5-километрово трасе с нарисувани или залепени мустаци
„Пусни мустак, направи си преглед!” Това е мотото на кампанията за профилактика на простатата при мъжете, в която днес се включиха бегачи в пет български града – София, Варна, Бургас, Пловдив и Плевен. Идеята е да се промотира профилактиката на мъжкото здраве. В Бургас дамите бяха с залепени мустаци
Ноември е месецът за профилактика на мъжкото здраве. Бягането на 5-километровата дистанция „Мустак рън” има една единствена цел – да накара мъжете да се грижат за своето здраве. Според организаторите, основният акцент пада върху ранното откриване и профилактиката на рака на простатата. Изследванията могат да се извършват и в комплексния онкологичен център в Бургас.
Тестват ще лекува ли рак ваксина за COVID-19
Дамите на 5-километровото трасе бягат с нарисувани или залепени мустаци, като по този начин символично изразяват своята подкрепа към мъжката половина на света.
