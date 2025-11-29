Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан, каза заместник-окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев, който е наблюдаващ прокурор по делото. Той допълни, че това е посочено в експертната справка, тъй като все още няма изготвено заключение по съдебно-медицинската експертиза, предаде кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова.

Убийството е извършено в сряда вечерта в Мадан след възникнал бой между две групи, като не става въпрос за поръчково убийство.

Обрат при убийството в Мадан: 23-годишният мъж е пребит до смърт заради момиче (СНИМКИ)

Прокурор Атанас Илиев каза, че се въздържа да коментира категорично от какво е причинено убийството, тъй като черепно-мозъчната травма е съчетана политравма, съдържаща в себе си много елементи, и преди да има експертно заключение по съдебно-медицинската експертиза не би могъл да отговори на въпроса.

„Делото е на 48 часа, но независимо от това над 300 страници материали има до момента и са разпитани множество свидетели“, каза прокурор Илиев. Вчера е привлечен четвърти обвиняем като съучастник за извършеното убийство. Според прокуратурата събраните до момента доказателства подкрепят обосновано предположение за авторството и извършеното.

По досъдебното производство е назначена тройна съдебно-медицинска експертиза на починалия, както и още пет други медицински експертизи, ДНК, видео, лицево-идентификационни и множество други експертизи. „Както прокуратурата, така и разследването работят денонощно. Целим да установим обективната истина. Предстоят още множество действия по разследването, за да се установят още хора, които са участвали в побоя“, каза наблюдаващият прокурор.

По данни на прокуратурата в инцидента са участвали над 14 души.

Прокурор Илиев се обърна към младите с думите да бъдат по-смирени, да решават споровете си по законосъобразни начини и да не влизат в конфликти, които по емоционални причини могат да прераснат в нещо изключително страшно.

Защитата на обвиняемите поиска налагане на по-лека мярка.

