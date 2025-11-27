Убийството на 23-годишния мъж в Мадан не е поръчково, а е резултат от скандал и жесток побой заради момиче. Това стана ясно на съвместна пресконференция на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР в Смолян. Разследващите категорично опровергаха първоначалната информация, че жертвата е била простреляна. По случая са задържани осем мъже от област Кърджали, като на трима от тях предстои да бъде повдигнато обвинение, предаде кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева

Младежът е починал в резултат на тежки травматични увреждания от жесток побой, а не от огнестрелни рани, както се предполагаше първоначално. Това съобщи окръжният прокурор Недко Симов. "Мотивът за убийството е любовна драма, надпревара за вниманието на една жена и погрешна представа за мъжка чест", уточни прокурорът.

По думите му съпричастни към извършването на престъплението са трима мъже, които са нанесли множество удари по главата и тялото на 23-годишния К.К. Единият от осемте задържани е дал положителна проба за употреба на кокаин.

Тримата извършители са идентифицирани с инициали Ш.А.М. на 22 г., Б.И.М. на 26 г. и Н.И.М. на 23 г. От прокуратурата заявиха, че предстои всеки момент те да бъдат привлечени като обвиняеми по чл. 115 от Наказателния кодекс – за умишлено убийство. За това престъпление се предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода.

За тримата ще бъде издадено постановление за задържане до 72 часа, след което ще бъде внесено искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, допълни окръжният прокурор.

Припомняме, че сигналът за престъплението беше подаден на телефон 112 на 26 ноември около 22:12 ч. Тялото на младия мъж беше открито в река край Мадан. Първоначалната информация сочеше, че жертвата е на 24 години и освен побоя, по него е имало и няколко огнестрелни рани – твърдение, което днес беше официално опровергано от разследващите.