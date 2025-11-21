Осъдиха мъж на 20 години затвор за убийство и опит за убийство в Разлог. Подсъдимият е признат за виновен от първоинстанционния съд по дело на Окръжна прокуратура – Благоевград. Тя може да бъде обжалвана и протестирана пред Софийския апелативен съд.

Според разследването престъпленията са извършени на 29 май 2023 г., когато осъденият консумирал алкохол със свои приятели. Тогава към тях се приближили двама братя. Единият попитал дали помни кога е набил брат му.

Тогава осъденият извадил сгъваем нож, замахнал с него и нанесъл удар в дясната част на шията на мъжа. Пострадалият притиснал раната и побягнал към близката болница. Веднага след това подсъдимият се насочил към другия брат и му нанесъл два поредни удара със същия нож - в шията и в корема. След като жертвата паднала на земята, осъденият му отправил ритници в главата и други части на тялото.

Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на втория нападнат мъж. От заключението съдебномедицинската експертиза става ясно, че тя се дължи на острата кръвозагуба след порязване на външна сънна артерия. Другият пострадал бил приет в хирургично отделение на болницата в Разлог с порезна рана на шията и лезия на мускул.

Междувременно подсъдимият се укрил при свои близки в Ракитово, където бил задържан на следващия ден от полицията.

Редактор: Цветина Петкова