Контролирано изпускане на язовир „Студена“ започна след интензивните валежи през последните 24 часа. Мярката се наложи заради заличените показатели на водоема. Въпреки че дъждовете в западната част на страната вече спряха и се очаква нивото на язовира бързо да спадне, властите следят внимателно как това ще се отрази на река Струма.

В същото време земеделските производители в село Ново Делчево, Югозападна България, отчитат сериозни щети след преминалата приливна вълна. Оранжериите им са наводнени, а продукцията - негодна за продажба.

„Щетите са тотал щета, всичко. Няма нищо здраво. Оранжериите са скъсани, нацепени. Марулята, вместо да я берем сега, трябва да я хвърлим“, сподели потърпевш производител.

Насажденията от марули и домати са покрити с кал и пясък, а инвестициите на стопаните, възлизащи на хиляди левове, са безвъзвратно загубени. „Ако има нещо оцеляло, ще го продадем, но няма какво да оцелее“, допълни земеделецът.

Друг производител е категоричен, че вината не е само в природната стихия, а и в липсата на превантивни мерки от страна на местната власт. „Реката не е чистена от 30 години. Каналите тук не са чистени. Общината не дойде да обърне внимание на този канал, който е незаконен и минава оттук. Вдигат ръцете - оправяйте се. Пострадахме ние“, коментира той.

В отговор на проблема, премиерът Росен Желязков обяви създаването на група към Националния борд по водите, която ще работи по почистването на речните корита за следващата година. Целта е да се осигури по-добра организация и превенция, както при пролетното снеготопене, така и при интензивни валежи.

„Това е ангажимент и на държавата, и на общините. Заявяваме, че и организационно, и финансово ще направим каквото е необходимо“, увери Росен Желязков.