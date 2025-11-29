"В момента има социални напрежения без да има формален или реален повод, това е, защото се натрупаха такива в последните години. Правителството изглеждаше по-стабилно, когато беше нестабилно в първите месеци на своето съществуване и когато има много ясна политическа и парламентарна подкрепа, се опитват да казват, че кабинетът е нестабилен". Това заяви премиерът Росен Желязков в Разлог, предаде БГНЕС.

"Кабинетът в момента функционира много добре като единен орган, независимо от сложната конфигурация в него. Политическата толерантност е важна, когато работим в условията на коалиционна култура. Консенсусът по отношение на социалния мир е тема, вълнуваща обществото в последните години. Ние къде сме - дали вървим от демокрацията на ценностите към по-авторитарен модел, който започва да се прокрадва не само в нашата страна", каза Желязков.

"Ние като политическа формация сме показали, че сме много чувствителни по отношение на реакцията на обществото и настроенията. Затова показахме необходимата реакция и съобразяване. Наистина бяхме притиснати от времето за внасяне на бюджета", обясни Желязков. "Сядането на масата за тристранния диалог се подмени с темата дали проектът на бюджет да бъде изтеглен, претеглен или нещо друго. Този възстановен политически разговор, без политикански и без хибридни въздействия по вземането на важните решения за обществото, трябва да се случи следващата седмица. Целта е постигането на консенсус и доверие от страна на социалните партньори, иначе политическите атаки са ясни и ще продължат", подчерта премиерът.

По темата за проливните валежи от последните дни, Желязков каза, че в Благоевградско положението с разливите и наводненията е овладяно. „Вече няма проблем“, обяви Желязков. Превенцията и бързата реакция на Напоителни системи, изграждането на диги, овладя ситуацията. Благодаря на кметовете и на областния управител за доброто взаимодействие между институциите, каза Желязков.

Редактор: Ина Григорова