Въвеждането на реформата в платеното паркиране в центъра на София вероятно няма да стане от 5 януари. Това предполага кметът Васил Терзиев, след като Административният съд спря промените. От своя страна, от Столична община обжалваха съдебното решение.

„Много трудно да има ред, да има каквато и да било реформа на паркирането, да има средства за облагородяване на градската среда, когато това нещо не се случи.”, заяви Васил Терзиев.

Кметът Терзиев обяви, че от утре паркингът за депутати пред катедралния храм „Св. Александър Невски“ се премахва. Засега, пространството там ще бъде пешеходна зона.

Столична община мобилизира допълнителна техника и 11 камиона за почистването на "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"

"От утре е свободна зона. Пешеходна зона, като ще надяваме се трайно. Това, което обмисляме е дали и как би трябвало да има синя зона, колко да бъде голяма или по-скоро да бъде някакво облагородено градско пространство", допълни кметът на София.

