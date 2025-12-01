Грузинските власти са използвали химикал от времето на Първата световна война за разпръскване на антиправителствени демонстранти през ноември и декември 2024 г. Това сочи разследване на BBC World Service, което обединява свидетелства на протестиращи, лекари, бивши полицаи и експерти по химическа безопасност.

► „Усещаше се като изгаряне“

Според демонстранти, събрали се пред парламента в Тбилиси след решението на правителството да прекрати преговорите за членство в ЕС, униформените са използвали водните оръдия, които оставяли дълготрайно усещане за парене.

Педиатърът д-р Константин Чакунашвили, участвал в протестите, разказва, че кожата му „горяла с дни“ и състоянието му се влошавало при опит за измиване. След като събира данни от близо 350 потърпевши, той установява, че почти половината са имали симптоми, продължили повече от месец – от кашлица и задух до повръщане и хронична умора. Проучването му открива и аномалии в сърдечната електрическа активност при 69 прегледани участници.

► Следи от химикал, останал в историята

Според местни журналисти и правозащитни организации единственото логично обяснение е смесване на водните струи с химически агент. Министерството на вътрешните работи на Грузия отказва да коментира и определя разкритията като „абсурдни“.

Би Би Си обаче се свързва с високопоставени бивши служители на отдела за борба с безредиците, които описват тестове с вещество, използвано във водни оръдия още през 2009 г. Един от тях – Лаша Шергелашвили, твърди, че химикалът има ефект, „много по-силен“ от традиционния газ, който причинява затруднено дишане и дълготрайно дразнене.

Украйна: От началото на войната Русия използва химически оръжия 11 000 пъти

Разследващият екип се добира до инвентар на отдела от 2019 г., в който фигурират два неназовани химикала – „Химическа течност UN1710“ и „Химически прах UN3439“. UN1710 отговаря на трихлоретилен – разтворител, използван за смесване на вещества във вода.

След анализ експертите на Би Би Си установяват, че единственият агент под код UN3439, използван някога в контрола на тълпи, е бромобензил цианид, по-известен като камит – химикал, използван от френската армия през Първата световна война.

► Експертите: Симптомите съвпадат с камит

Проф. Кристофър Холстеге – водещ токсиколог и международен специалист по химически оръжия, оценява данните, събрани от Би Би Си. Заключението му е категорично: описаните клинични ефекти съответстват именно на действието на камит, а не на традиционните средства като сълзотворен газ.

САЩ обвиняват Русия, че е използвала химическо оръжие в Украйна

„Той е 10 пъти по-силен и изключително устойчив. Не съм чувал да се използва в съвремието ни“, коментира Холстеге. Според него подобен агент би бил избран само с цел дълготрайно възпиране.

► Възможно нарушение на международното право

Макар полицията да има право да използва химически средства при контрол на масови безредици, международните норми изискват те да предизвикват само краткотрайни ефекти.

Експерти, консултирани от Би Би Си, смятат, че употребата на вещество като камит би могла да се класифицира като използване на химическо оръжие.

Специалният докладчик на ООН по изтезанията Алис Едуардс определи разкритията като „обезпокоителни“ и припомни, че вече е писала до грузинското правителство за предполагаемо прекомерно полицейско насилие по време на протестите.

Редактор: Ивайла Митева