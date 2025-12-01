Икономическият и социален съвет (ИСС) изнесе данни от анализ, според който населението в трудоспособна възраст е намаляло с 19,1% за периода 2011–2021 г.

Темпът на нарастване на медианата за възраст на работната сила в България също е от най-високите в ЕС. За периода 2010 – 2024 г. тя се е покачила с над 4 пункта – от 41,5 години на 45,7 години. Ако тези темпове на нарастване се запазят, към 2050 г., средната възраст на работната сила в България ще бъде около 50–60 години. Икономически неактивните лица в трудоспособна възраст (15–64 г.), които не учат и не работят, са над 600 000 – огромен неизползван резерв за пазара на труда.

„Числата на седмицата”: Средната заплата в София е почти 2800 лв.

Aнализ на здравната система пък чертае ключови структурни слабости и необходимост от целенасочени реформи. Сред акцентите му е изключително високият дял на доплащането от пациентите, който достига 37% от всички здравни разходи – повече от два пъти над средното за ЕС (около 15%). Това създава сериозен риск от ограничен достъп до медицински услуги за уязвимите групи.

Според анализа общите разходи за здравеопазване от 7,5% от БВП са значително под европейските нива. ИСС отбелязва и отчетлив дисбаланс: над 30% от бюджета на НЗОК се изразходва за лекарства, при едва 17–18% средно в ЕС. В същото време средствата за профилактика остават критично ниски – около 2%, което води до увеличени разходи за болнично лечение. Съветът подчертава и нарастващата задлъжнялост на лечебните заведения, както и задълбочаващия се недостиг на медицински кадри, особено медицински сестри.

Повече от половината безработни у нас - без професионална квалификация

Сред препоръките на ИСС са: по-строг контрол върху лекарствените разходи, разширяване на финансирането за профилактика до поне 5%, въвеждане на механизми за ограничаване на болничната задлъжнялост и постепенно намаляване на преките плащания чрез разширяване на покритите услуги и социална подкрепа. Предлага се и реално остойностяване на медицинските дейности, както и по-справедливо заплащане с цел задържане на кадри.

Редактор: Цветина Петкова