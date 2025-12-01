България е избрана за домакин на откриването на едно от най-престижните световни събития - колоездачната обиколка “Джиро д'Италия" и първите ѝ три етапа. Премиерът Росен Желязков участва в официална церемония в Рим, на която ще представят старта и маршрута на колоездачната обиколка.

Само за трите дни, в които България ще бъде домакин, очакваните приходи за икономиката са над 100 милиона. Това каза в ефира на “Обедния информационен блок” на NOVA NEWS министърът на младежта и спорта Иван Пешев. По думите му вторичните приходи ще са в пъти повече.

“Параметрите на договора все още не са уточнени напълно с италианската страна и това ще предстои да се случи в рамките на следващия месец и половина. Тогава ще разберем и крайната сума, която България ще заплати”, обясни министърът.

Министърът посочи, че според анализ над 30% от туристите, които са десетки хиляди по време на трите етапа, ще се върнат повторно в страната в рамките на следващите до 18 месеца.

“Първият етап и старта са на Южното Черноморие - от Несебър през Бургас до Царево и обратно до Бургас. Вторият етап е от Бургас до Велико Търново през Стара планина. Третият етап е от Стария град на Пловдив с финал в столицата в София”, коментира Пешев.

Той сподели, че екипите на спортното министерство, Агенция “Пътна инфраструктура” и МВР няколко пъти са обсъдили маршрутите с представители на италианската страна. “Едва 10% от трасетата се нуждаят от лека рехабилитация, АПИ потвърдиха, че ще се справят”, сподели той.

“Няма да има никакъв проблем относно безопасността. Все пак МВР всяка година организира обиколка на България, което също е голямо събитие. Тук говорим за три етапа, така че няма да има проблем”, смята Пешев.

По думите му това събитие е крачка към позициониране на България като световна спортна, културна и туристическа дестинация. “Над 200 телевизии от цял свят ще излъчват обиколката на Италия и трите етапа от българската страна. Това е изключителна реклама, изключителна възможност да популяризираме нашите туристически и културни обекти. Вторичните икономически постъпления са значителни за страната”, допълни той.

