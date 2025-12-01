Черният петък отново предизвика сериозни задръствания и препълни големите търговски центрове. Вече по традиция последният петък на ноември изкуши много хора да търсят изгодни сделки.

Колко пари похарчихме и какво се търсеше най-много тази година? Темата коментира в предаването „Пресечна точка” Венцислав Николов, председател на Българската ритейл асоциация.

„Нивата се движеха някъде около миналогодишните нива на пазаруване. Колеги, които се занимават със сладкарски изделия, шоколади, имат ръст с 15-20%. Но има други стоки със спад. Например аксесоарите за телефони. Там има спад около 10-15%”, обясни Венцислав Николов.

„Напоследък доста се разми понятието Черен петък. То беше първо Черен петък, след това стана Черен уикенд, след това Черна седмица, а сега вече са Черни месеци. Така че няма как да се каже, че точно тази седмица или тези три дни дават финалния резултат”, обясни още той.

Николов очаква намаленията да продължат до Коледа.

При онлайн търговията ръст бележели само двете големи китайски платформи. „Те влияят доста сериозно на търговците у нас, особено за по-дребни стоки. Проблемът е доста сериозен, тъй като нашите търговци са длъжни да показват сертификати, документи от изпитания, произход на стоката, качество и т.н., да дават гаранции и всичко останало, докато от евтините китайски платформи хората купуват нещо, което няма никакъв контрол”, каза Николов.

