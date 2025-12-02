Дете на 11 години е пострадало при катастрофа на автомагистрала "Тракия" и е настанено в болница без опасност за живота. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Пътният инцидент е станал около 15:00 часа в понеделник, при километър 212, когато катастрофирал автомобил, управляван от 36-годишен мъж. Колата се отклонила вдясно се е ударила челно в бетонен отводнителен канал.

Водачът и 11-годишно момиче, пътувало в колата, са откарани в болница. Шофьорът е прегледан и освободен без наранявания, а момичето е настанено в лечебното заведение без опасност за живота, допълниха от пресцентъра.

Пробата за употреба на алкохол на мъжа е отрицателна. В сектор "Пътна полиция" е съставен акт за установено административно нарушение и протокол за произшествие с пострадал.

Редактор: Цветина Петкова