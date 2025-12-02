Трима мъже от Шумен са задържани за отвличане на 51-годишен мъж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

На 1 декември сутринта в полицейското управление във Велики Преслав е постъпил сигнал от жител на село Златар, че няколко души са нанесли удари по главата и тялото на мъжа, качили го в кола и потеглили в неизвестна посока.

Криминалисти установили, че мъжете на 30, 32 и 57 години използвали сила и след заплахи отвлекли потърпевшия от габровското село Градница. Според разследването той се трудил при тях, напуснал и си намерил работа като овчар в село Златар. Тримата обаче открили къде работи и решили да го върнат на старото му работно място насила.

Заподозрените са задържани за срок до 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

