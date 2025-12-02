Сезонно коригираната безработица в еврозоната е 6,4 %, без промяна спрямо септември. В България безработицата през октомври 2025 г. е 3,6 %, което е спад спрямо 4,1 % през октомври 2024 г. Страната ни продължава да бъде сред държавите с най-ниска безработица в ЕС, значително под средното за еврозоната и за целия блок, където Евростат отчита 6,0%

Ниското равнище на безработица показва относителна стабилност на трудовия пазар, въпреки инфлационния натиск и предстоящото влизане на България в еврозоната на 1 януари 2026 г.

През октомври 2025 г. 2,960 милиона млади хора под 25 години са били без работа в ЕС, от които 2,352 милиона в еврозоната. Равнището на младежка безработица е 15,2 % в ЕС и 14,8 % в еврозоната, като показателите остават стабилни спрямо септември 2025 г. В сравнение с предходния месец, безработицата сред младите се е увеличила с 11 хиляди в ЕС и с 10 хиляди в еврозоната, а спрямо октомври 2024 г. – с 74 хиляди в ЕС и с 39 хиляди в еврозоната. В България безработицата при младите под 25 години е 13,3 %.

През октомври 2025 г. безработицата при жените е 6,3 % в ЕС, спрямо 6,2 % през септември, а при мъжете е 5,8 %, без промяна спрямо предходния месец. В еврозоната жените без работа са 6,6 %, без промяна спрямо септември, а мъжете са 6,1 %, спрямо 6,2 % през предходния месец.

Тези данни се базират на стандарта на Международната организация на труда, който отчита като безработни хора без работа, активно търсещи работа през последните 4 седмици и готови да започнат работа в следващите 2 седмици. За пълна картина на пазара на труда, статистиката се допълва с данни за непълно заетите, хората, търсещи работа, но не веднага на разположение, както и за лица, готови да работят, но не търсещи активно работа. Данните от проучването на заетостта в ЕС за третото тримесечие на 2025 г. ще бъдат публикувани на 12 декември 2025 г.

