През 2024 г. 4,2 милиона души в ЕС са били безработни за 12 или повече месеца. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат.

Равнището на дългосрочна безработица (хора без работа от 12 или повече месеца) сред икономически активното население (от 15 до 74-годишна възраст) през 2024 г. е 1,9 на сто. По този начин около 1 на всеки 3 безработни в ЕС е бил дългосрочно безработен. През 2023 г. равнището на дългосрочна безработица в ЕС е било 2,1%.

Броят на безработните варира в различните региони на Евросъюза.

От 195-те региона в ЕС, за които има налични данни, 82 са регистрирали нива над средните за ЕС, 106 са имали нива под средните, а 7 са имали същия процент. Както и при общото ниво на безработица, едни от най-високите нива на дългосрочна безработица са наблюдавани в южните страни от ЕС и няколко от най-отдалечените региони на Франция.

Най-висока годишна дългосрочна безработица през миналата година е регистрирана в испанските градове-ексклави в Северна Африка - Мелиля (16,3 на сто) и Сеута (15,8 на сто), както и във френската отвъдморска територия Гваделупа (11,4 на сто). Друг отдалечен френски регион - Реюнион, също отчита относително висок процент дългосрочна безработица (8,2 на сто).

В 52 региона в ЕС равнището на дългосрочна безработица е под 1 на сто. Тези региони са концентрирани главно в Северна Белгия, Чехия, Дания (всичките 5 региона), Северозападна Унгария, Нидерландия (всичките 10 региона, за които има данни), Австрия и Полша, Малта също регистрира ниво под 1 на сто.

Редактор: Цветина Петкова