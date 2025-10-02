Равнището на безработицата в еврозоната се повиши до 6,3% през август от 6,2% през юли, неоправдавайки очакванията на пазара, че ще остане непроменено, съобщи Евростат.

В целия Европейски съюз равнището на безработицата се запази стабилно на 5,9%.

Евростат изчисли, че през август 13,09 милиона души в ЕС са били без работа, от които 10,84 милиона в еврозоната. В сравнение с юли броят на безработните се е увеличил с 39 000 в ЕС и с 11 000 в еврозоната.

Безработицата сред младежите продължава да бъде повод за загриженост. Около 2,82 милиона души на възраст до 25 години са без работа в целия ЕС, от които 2,22 милиона в еврозоната. Равнището на безработицата сред младежите достигна 14,6 % в ЕС, което е с 0,2 процентни пункта повече от предходния месец, докато в еврозоната то остана 14 %. Испания има най-високата обща безработица – 10,3 %. Малта и Словения отбелязаха най-ниската – по 2,9 %.

Еврозоната се състои от държавите членки на ЕС, които използват единната валута на блока – еврото.

Редактор: Цветина Петкова