Това потвърдиха за NOVA от кабинета ѝ в Люксембург
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение у нас. Това потвърдиха за NOVA от кабинета ѝ в Люксембург. Прокурор номер 1 на Европейския съюз ще се срещне с правосъдния министър Георги Георгиев.
Ще бъде открит и новият офис на нашите делегирани европрокурори. Те ще бъдат преместени от сградата на булевард „Генерал Скобелев”, където се помещават столичните районни прокурори и съдии, в старата сграда на ДПС. Тя се намира на булевард „Александър Стамболийски”.Редактор: Ина Григорова
