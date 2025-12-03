Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя всички документи, включително заповеди за помилване, които според него предшественикът му Джо Байдън е подписал с автописалка, предаде "Ройтерс". Това е устройство, което се използва за прецизно възпроизвеждане на подписа на дадено лице, обикновено за документи с голям обем или церемониални такива. Президенти и от двете основни американски партии са го използвали за подписване на писма и прокламации.

Тръмп изобрази Байдън с автоматична писалка вместо с портрет в новата "Президентска Алея на славата" (ВИДЕО)

Тръмп и неговите поддръжници направиха редица необосновани твърдения, че използването на устройството от Байдън по време на неговия мандат е направило действията му невалидни или е демонстрирало, че той не е бил напълно наясно с тях. Не е известно дали Байдън е използвал автописалка за подписването на документи за помилвания.

„Всички, които са получили помилвания, намалявания на присъди или други юридически документи, подписани по този начин, моля да имат предвид, че посочените документи са напълно и окончателно отменени и нямат правно действие“, написа Тръмп в Truth Social.

Преди да напусне поста си през януари, Байдън публикува няколко документа за помилване, включително за членове на семейството си, които искаше да защити от политически мотивирани разследвания. Той също така намали някои присъди, включително за извършители на свързани с наркотици престъпления, които не са използвали насилие.

Тръмп се усъмни: Крили ли са от обществото диагнозата рак на Джо Байдън?

Тръмп е известен с провокативния си стил и с неприязънта си към политическите си опоненти и многократно е критикувал използването на автописалка от Байдън. Неведнъж е поставял под съмнение умствената пригодност на Байдън и е намеквал, че ключовите решения са вземани от съветниците му, а не от самия него. Те отричат тези твърдения и подчертават активната роля на президента в управлението на страната.

