Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи „Президентска Алея на славата“ по стената на Западното крило на Белия дом, но изключи Джо Байдън от нея. Вместо с портрет, той е представен със снимка на автоматична писалка, пише Си Ен Ен.

„Президентската Алея на славата” пристигна на колоната на Западното крило“, написа в сряда в публикация в X специалната асистентка на президента и съветник по комуникациите Марго Мартин. Тя публикува и видео, в което се виждат черно-бели портрети на президенти в златни рамки, подредени по колоната. Освен този на Байдън.

Тръмп и преди е коментирал, че Байдън може би използва автоматична писалка. През юни той разпореди разследване на действията му и употребата на писалката, в меморандум, в който се посочва „когнитивният упадък“ на Байдън.

„Нека бъде ясно: аз взимах решенията по време на моето президентство. Аз взимах решенията относно помилванията, изпълнителните заповеди, законодателството и прокламациите. Всякакви твърдения, че не съм го правил, са нелепи и неверни”, коментира Байдън тогава.

Говорител на Байдън отказа да коментира новата експозиция.

Тръмп по-рано сподели, че снимка на автоматична писалка ще замени портрета на неговия предшественик. Президентът загатна за плановете си относно портретите преди няколко седмици в интервю за The Daily Caller, заявявайки, че не всички президенти ще бъдат третирани еднакво. Когато беше попитан дали ще има портрет на Байдън, Тръмп отговори: „Ще сложим снимка на автоматична писалка.“

Тази седмица репортери в Белия дом забелязаха златен транспарант с надпис „Президентска Алея на лавата“, висящ над кафяви хартиени квадрати, залепени по стената.

„Постоянно съм впечатлен от това колко съсредоточен остава Белият дом върху обещанието на Тръмп от първия ден да намали цените и всички стъпки, които предприемат, за да улеснят живота на семействата, които едва свързват двата края“, написа Крис Миър, бивш заместник-прессекретар на Байдън, в X по повод новата декорация на алеята.

Юнският меморандум на Тръмп призовава съветника на президента, в консултация с главния прокурор Пам Бонди и други ръководители на агенции, да разследват дали „определени лица са заговорничили с цел да заблудят обществото относно психичното състояние на Байдън и противоконституционно да упражняват правомощията и отговорностите на президента.“

Меморандумът също така нарежда разследването да включва „всякаква дейност, координирана или не, с цел умишлено прикриване на информация за психичното и физическо здраве на Байдън“ и „всякакви споразумения между съветниците на Байдън с цел съвместно и невярно да обявяват видеозаписи, показващи когнитивна неспособност на президента, за фалшиви.“

Съветниците на Байдън отричат да е имало каквото и да било координирано усилие да се скрие от обществото влошаването на състоянието му по време на последните години от неговото президентство.

Докато разговаряше с репортери на борда на Еър Форс Уан през март, Тръмп заяви за автоматичната писалка: „Аз никога не я използвам.“

„Може да я използваме, например, за да изпратим писмо на някое младо момче, защото е мило... Но да подписваш помилвания и всички онези неща, които (Байдън) е подписал, е срамно“, добави Тръмп.

Редактор: Ивайла Митева