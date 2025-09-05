Бившият американски президент Джо Байдън наскоро е претърпял операция за отстраняване на ракови клетки от кожата, предаде „Ройтерс”.

Видеокадри, излъчени в предаването "Инсайд Едишън" по "Си Би Ес Медия Венчърс", показват Байдън с пресен белег на дясната страна на челото, докато напуска църква в Щата Делауер.

Джо Байдън е диагностициран с рак

По думите на говорителката Кели Скъли, бившият президент е преминал хирургична намеса по метода на Мохс – процедура, при която се премахват тънки слоеве кожа, за да се отстранят всички следи от рак. Това е често използван метод при лечението на най-разпространените форми на кожен рак.

По-рано тази година канцеларията на Байдън потвърди диагнозата рак на простатата, като през май беше съобщено, че става дума за по-агресивна, но лечима форма на заболяването.

Джо Байдън критикува действията на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп по отношение на Украйна

Джо Байдън напусна президентския пост през януари и остава най-възрастният държавен глава в историята на САЩ. Първоначално той планираше да се кандидатира отново на изборите през 2024 г., но след слабото си представяне по време на кампанията и катастрофалния телевизионен дебат срещу Доналд Тръмп, се отказа от надпреварата за втори мандат.

Редактор: Петър Иванов